Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить войну в Украине

17:54 16 марта Киев, Украина

Украина одержала полную победу над РФ в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международного права.

Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский.

Суд постановил:

немедленно прекратить военные операции, которые начались на территории Украины 24 февраля 2022 года;

обеспечить, чтоб любые военные или регулярные вооруженные подразделения, а также другие организации или лица, которые контролируются рф, не предприняли шаги насчет продолжения военной операции.



Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, если россия проигнорирует суда ООН, то загонит себя в еще большую изоляцию.

Почему это важно?



🔻 на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться.



🔻 Суд не нашел никаких доказательств утверждений России о геноциде на территории Украины.



🔻 13 судей поддержали решение, против были только двое (РФ и Китай), это мощный результат, прибавляющий вес решению.



🔻 Решение Суда является юридически обязывающим в соответствии с нормами международного права.



🔻 Решение станет точкой отсчета для других юридических и политических оценок российской агрессии.





