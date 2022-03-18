Международный суд ООН постановил, что Россия должна остановить войну в Украине

17:54 16 марта Киев, Украина

Украина одержала полную победу над РФ в Международном суде ООН. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международного права.
 
Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский. 
 
Суд постановил: 
  • немедленно прекратить военные операции, которые начались на территории Украины 24 февраля 2022 года;
  • обеспечить, чтоб любые военные или регулярные вооруженные подразделения, а также другие организации или лица, которые контролируются рф, не предприняли шаги насчет продолжения военной операции.
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, если россия проигнорирует суда ООН, то загонит себя в еще большую изоляцию. 
 
Почему это важно?

🔻 на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться.

🔻 Суд не нашел никаких доказательств утверждений России о геноциде на территории Украины.

🔻 13 судей поддержали решение, против были только двое (РФ и Китай), это мощный результат, прибавляющий вес решению.

🔻 Решение Суда является юридически обязывающим в соответствии с нормами международного права.

🔻 Решение станет точкой отсчета для других юридических и политических оценок российской агрессии.