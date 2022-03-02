Международный суд ООН назначил первые заседания по иску Украины к РФ по геноциду

Международный суд ООН 7 и 8 марта проведет слушания по иску Украины против России по поводу нарушения РФ Конвенции о предотвращении преступления геноцида.
Об этом сообщает пресс-служба суда 2 марта.
Об этом сообщает пресс-служба суда 2 марта.
Судьи будут рассматривать поданный Украиной запрос о введении временных мер.
Из-за пандемии коронавируса слушания пройдут в гибридном формате. Представители сторон по делу будут участвовать лично или через видеосвязь.
Из-за пандемии коронавируса слушания пройдут в гибридном формате. Представители сторон по делу будут участвовать лично или через видеосвязь.
Как известно, 26 февраля 2022 года Украина подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Украина среди прочего подала ходатайство о мерах предосторожности. В ней она просит Международный суд ООН приказать России остановить ведение войны в Украине.
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