Международный суд ООН назначил первые заседания по иску Украины к РФ по геноциду

14:23 02 Март Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба суда 2 марта. Международный суд ООН 7 и 8 марта проведет слушания по иску Украины против России по поводу нарушения РФ Конвенции о предотвращении преступления геноцида Об этом сообщает пресс-служба суда 2 марта.

"Международный суд, главный судебный орган ООН, проведет публичные слушания по делу об обвинениях в геноциде в соответствии с Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Украина против России) в понедельник 7 и во вторник 8 марта 2022 во Дворце мира в Гааге") , – говорится в сообщении.

Судьи будут рассматривать поданный Украиной запрос о введении временных мер.



Из-за пандемии коронавируса слушания пройдут в гибридном формате. Представители сторон по делу будут участвовать лично или через видеосвязь.

Как известно, 26 февраля 2022 года Украина подала иск в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него. Украина среди прочего подала ходатайство о мерах предосторожности. В ней она просит Международный суд ООН приказать России остановить ведение войны в Украине.