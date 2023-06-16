Международные союзники предоставят Украине ракетные системы для ПВО

18:40 15 июня Киев, Украина

Дания, Нидерланды, Великобритания и США объединили усилия, чтобы предоставить Украине значительное количество ракетных систем для усиления ее средств противовоздушной обороны.



Эту важную информацию о партнерстве было огласил Британское Министерство Обороны в четверг, 15 июня.



Инициатива направлена на поставку сотен ракет противовоздушной обороны, включая системы средней и малой дальности, а также соответствующего оборудования, необходимого для надежной защиты критической национальной инфраструктуры Украины.



Это позволит украинским вооруженным силам успешно осуществлять контрнаступательные операции в ближайшие месяцы.



В настоящем сообщении подчеркивается, что поставки оборудования уже начались и ожидается их завершение в ближайшие несколько недель.