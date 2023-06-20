Международные организации продолжают приравнивать жертву к агрессору - Лубинец

В отчетах международных организаций продолжается тенденция приравнивать жертву и агрессора. В своем отчете Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) уделяет значительное внимание преступлениям, совершаемым российской федерацией, однако сохраняется попытка приравнять жертву к агрессору.
Об этом рассказывает Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
В разделе, посвященном "Обращению с военнопленными", авторы обзора уделили внимание иллюстрациям двух позорных случаев казни украинских военнослужащих со стороны российской стороны, которые получили широкий резонанс в СМИ. Они высказывают уверенность в аутентичности этих случаев, основываясь на "достаточных основаниях". Однако два примера не характеризуют масштаб проблемы.
Для составления подобных отчетов важным аспектом является постоянный мониторинг условий содержания украинских пленных в рф и установление связи с ними. В данном обзоре отсутствуют подобные случаи, и не упоминается о наличии попыток установить контакт с ними.
Об этом рассказывает Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
В разделе, посвященном "Обращению с военнопленными", авторы обзора уделили внимание иллюстрациям двух позорных случаев казни украинских военнослужащих со стороны российской стороны, которые получили широкий резонанс в СМИ. Они высказывают уверенность в аутентичности этих случаев, основываясь на "достаточных основаниях". Однако два примера не характеризуют масштаб проблемы.
Для составления подобных отчетов важным аспектом является постоянный мониторинг условий содержания украинских пленных в рф и установление связи с ними. В данном обзоре отсутствуют подобные случаи, и не упоминается о наличии попыток установить контакт с ними.
В разделе "Сексуальное насилие, связанное с конфликтом" отмечается, что миссия получила "достоверные" сообщения об угрозах сексуальным насилием двум женщинам со стороны военнослужащих ВСУ и сотрудников СБУ.
Отчет также содержит раздел "Ситуация вокруг Украинской православной церкви", в котором отмечается, что в течение отчетного периода были зарегистрированы случаи проведения обысков в культовых сооружениях и других объектах УПЦ со стороны украинских властей. Важно отметить, что в отчете не уточняется, что данные обыски были проведены в соответствии с действующим законодательством.
Уполномоченный акцентирует внимание на том, что в настоящее время Украинская Православная Церковь (УПЦ) обладает таким же набором прав, как и другие религиозные организации. Усилия государства направлены не на ограничение права граждан Украины на свободу совести и вероисповедания, а на отделение религиозных организаций от религиозных центров в государстве-агрессоре.
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