10:58 20 июня Киев, Украина





Об этом рассказывает Дмитрий



В разделе, посвященном "Обращению с военнопленными", авторы обзора уделили внимание иллюстрациям двух позорных случаев казни украинских военнослужащих со стороны российской стороны, которые получили широкий резонанс в СМИ. Они высказывают уверенность в аутентичности этих случаев, основываясь на "достаточных основаниях". Однако два примера не характеризуют масштаб проблемы.



Для составления подобных отчетов важным аспектом является постоянный мониторинг условий содержания украинских пленных в рф и установление связи с ними. В данном обзоре отсутствуют подобные случаи, и не упоминается о наличии попыток установить контакт с ними. В отчетах международных организаций продолжается тенденция приравнивать жертву и агрессора . В своем отчете Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) уделяет значительное внимание преступлениям, совершаемым российской федерацией, однако сохраняется попытка приравнять жертву к агрессору.Об этом рассказывает Дмитрий Лубинец , Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.В разделе, посвященном "Обращению с военнопленными", авторы обзора уделили внимание иллюстрациям двух позорных случаев казни украинских военнослужащих со стороны российской стороны, которые получили широкий резонанс в СМИ. Они высказывают уверенность в аутентичности этих случаев, основываясь на "достаточных основаниях". Однако два примера не характеризуют масштаб проблемы.Для составления подобных отчетов важным аспектом является постоянный мониторинг условий содержания украинских пленных в рф и установление связи с ними. В данном обзоре отсутствуют подобные случаи, и не упоминается о наличии попыток установить контакт с ними.

"Параллельно с нарушением прав украинских пленных, авторы обзора описывают случай из соцсетей, где украинский военный вероятно приказывает убить военнопленного из группы "Вагнер". А в примечаниях отмечают, что не смогли подтвердить подлинность этой записи. Возникает вопрос: зачем подавать информацию такой степени неподтвержденности? Для сохранения "баланса"? Эта практика продолжается практически в каждом разделе: наряду с преступлениями россии, добавляют, что и украинская сторона тоже "виновата"",- отмечает Лубинец.



В разделе "Сексуальное насилие, связанное с конфликтом" отмечается, что миссия получила "достоверные" сообщения об угрозах сексуальным насилием двум женщинам со стороны военнослужащих ВСУ и сотрудников СБУ.

"Однако, доказательства - не приводятся, никакие детали - не указываются. Остаются только вопросы: речь идет о гражданском населении или о военнопленных? Были ли случаи на ВОТ или нет? Какой была цель этих вероятных угроз со слов "достоверного" источника? Никаких ответов, только традиционное "но украинская сторона тоже виновата"",- говорит Лубинец.

Отчет также содержит раздел "Ситуация вокруг Украинской православной церкви", в котором отмечается, что в течение отчетного периода были зарегистрированы случаи проведения обысков в культовых сооружениях и других объектах УПЦ со стороны украинских властей. Важно отметить, что в отчете не уточняется, что данные обыски были проведены в соответствии с действующим законодательством.

"Миссия не приводит никаких доказательств и не указывает никаких деталей относительно "задокументированного" всплеска языка вражды и случаев насилия против членов УПЦ. Но большее удивление вызывает то, что в этом разделе не говорится о разрушении россией религиозных объектов на ВОТ и преступлениях против священнослужителей",- комментриует Лубинец.

Уполномоченный акцентирует внимание на том, что в настоящее время Украинская Православная Церковь (УПЦ) обладает таким же набором прав, как и другие религиозные организации. Усилия государства направлены не на ограничение права граждан Украины на свободу совести и вероисповедания, а на отделение религиозных организаций от религиозных центров в государстве-агрессоре.