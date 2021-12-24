Международные обозреватели прокомментировали пресс-конференцию Путина

15:17 24 Декабрь Киев, Украина

Глава страны-агрессора Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве выразил надежду, что предстоящие переговоры с США по безопасности приведут к положительному результату. В то же время он выразил твердую решимость предотвратить расширение НАТО

«Без всяких уловок мы прямо подняли вопрос: никакого движения на Восток быть не должно, – сказал Путин. – мяч на их стороне. В общем, пока мы видим положительную реакцию. Американская сторона готова к переговорам в Женеве, представители назначены. Надеемся, что процесс пойдет по этому пути».

Россия сосредоточила около 100 000 военнослужащих на границе с Украиной, что вызвало опасения у западных лидеров о вторжении в соседнюю страну.



Кремль до сих пор отрицает, что планирует вторжение, и настаивает, что его силы находятся там в ответ на грозящие военные действия НАТО.



На пресс-конференции президент РФ ушел от прямого ответа на вопрос, может ли он безоговорочно гарантировать ненападение на Украину.

«Наши действия будут зависеть не от переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России, – сказал он. – Мы ясно дали понять, что движение НАТО на Восток неприемлемо. США стоят с ракетами на пороге нашего дома. Разве это чрезмерное требование – не ставить ударные системы у нашего дома? Как бы американцы отнеслись, если бы взяли на границе с Канадой или Мексикой и поставили ракеты?

При этом президент дал понять, что не доверяет странам Запада.



Оправдывая свою позицию по расширению НАТО, президент сослался на коренные интересы России в сфере безопасности.

«Но мы должны думать о перспективах своей безопасности в ближайшее время. Ждать, когда долбанут? Это серьезный вопрос», – добавил Путин.

Сегодня международные обозреватели комментируют в очередной раз заявленную позицию Москвы относительно НАТО и Украины.

"Комментарии Путина о войне с Украиной и переговорах с НАТО были несколько менее ястребиными, чем сказанное им в предыдущие недели. Но, мне кажется, он никогда еще так прямо не заявлял, что считает Донбасс исторически российским – а это демонстрирует, насколько далеко он готов зайти ", – пишет глава московского бюро Financial Times Макс Седдон.

"Путин обвиняет Запад за якобы нарушение прошлых договоренностей по безопасности, но требует новых соглашений по безопасности от Запада. Меня это беспокоит. Наводит на мысль, что сам он действительно не заинтересован в "ничего не стоящих" соглашениях и имеет другое во мнении", - пишет бывший посол США в России Майкл Макфол.

Бывший американский дипломат также заявил, что его пугает "уровень паранойи" Путина из-за заявлений последнего о якобы попытках развалить Россию изнутри.



Ранее президент России заявлял, что Москва была обманута, а Запад будто не сдержал данных обещаний по нерасширению. Путин также заявлял о дестабилизирующих действиях США, указывая на военные кампании Вашингтона.

"Путин бьет себя в грудь заявляя о НАТО и Украине, но стоит напомнить, что первоначальный кризис 2013-14 был вызван стремлением Украины к более тесным отношениям с ЕС, а не к НАТО. Речь идет не о безопасности России; речь идет о нежелании Путина разрешить Украине ориентироваться на Запад", – говорит Гидеон Рахман международный обозреватель издания Financial Times.

"Попытка разделить [стремление Украины к ЕС от ее стремления к НАТО] попахивает спорами о том, сколько ангелов могут поместиться на головке иглы. Учитывая, что процесс по НАТО рассматривался в 2013-14, было вполне логично считать, что приближение к ЕС означает и приближение к членству в НАТО», – ответил Рахману американский историк Эндрю Готорп.

Между тем советник Кремля Федор Лукьянов в комментарии, опубликованном изданием The Washington Post, высказал мнение, что требования России относительно НАТО могут быть исходным пунктом для более глубоких переговоров.

"Очевидно, некоторые из пунктов этой композиции практически не могут быть воплощены", - приводит слова Лукьянова издание, - "Но если мы верим, что это новая версия классической дипломатии, когда радикальные позиции представляются в самом начале и начинается своеобразный торг - что бы сейчас не говорили стороны - тогда, возможно, мы можем ожидать какой-то попытки по крайней мере иметь диалог”.