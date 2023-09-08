"Международные наблюдатели" на псевдовыборах на ВОТ попадут под санкции США - Блинкен

Те, кто поддерживает так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины, в том числе выступающих так называемыми "международными наблюдателями", могут попасть под санкции и визовые ограничения США .
Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как отметил Блинкен, так называемые выборы на временно оккупированных территориях Украины являются пропагандистским мероприятием и демонстрируют откровенное пренебрежение рф принципами Устава ООН.
Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как отметил Блинкен, так называемые выборы на временно оккупированных территориях Украины являются пропагандистским мероприятием и демонстрируют откровенное пренебрежение рф принципами Устава ООН.
Блинкен добавил, что Кремль надеется, что эти заранее определенные сфабрикованные результаты усилят незаконные претензии россии на оккупированные ею части Украины, но это не что иное, как пропагандистское мероприятие.
По словам Блинкена, действия россии демонстрируют ее откровенное пренебрежение принципами Устава ООН, такими как уважение к государственному суверенитету и территориальной целостности, которые являются основой глобальной безопасности и стабильности.
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