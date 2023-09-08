"Международные наблюдатели" на псевдовыборах на ВОТ попадут под санкции США - Блинкен

10:53 08 сентября Киев, Украина





Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена.



Как отметил Блинкен, так называемые выборы на временно оккупированных территориях Украины являются пропагандистским мероприятием и демонстрируют откровенное пренебрежение рф принципами Устава ООН. Те, кто поддерживает так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Украины, в том числе выступающих так называемыми "международными наблюдателями", могут попасть под санкции и визовые ограничения США Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкена.Как отметил Блинкен, так называемые выборы на временно оккупированных территориях Украины являются пропагандистским мероприятием и демонстрируют откровенное пренебрежение рф принципами Устава ООН.

"российская федерация проводит фиктивные выборы на оккупированных территориях Украины. Эти так называемые «выборы» проходят почти через год после того, как кремль устроил фиктивные референдумы и преследовал цель аннексировать украинские Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, и более девяти лет после того, как россия намерена аннексировать украинскую Автономную Республику Крым и Севастополь”, — говорится в заявлении.

Блинкен добавил, что Кремль надеется, что эти заранее определенные сфабрикованные результаты усилят незаконные претензии россии на оккупированные ею части Украины, но это не что иное, как пропагандистское мероприятие.



По словам Блинкена, действия россии демонстрируют ее откровенное пренебрежение принципами Устава ООН, такими как уважение к государственному суверенитету и территориальной целостности, которые являются основой глобальной безопасности и стабильности.