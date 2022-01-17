Международное сообщество не признает представителей Крыма

15:28 02 Май Киев, Украина

26-27 апреля прошло онлайн-совещание ОБСЕ по человеческому измерению на тему «Демократическое законотворчество: обеспечение участия». К совещанию небыли допущены представители пророссийских организаций Крыма.

Это ежегодное собрание, на котором обсуждают нарушение прав человека во всем мире. В этом году была попытка зарегистрироваться представителями прокремлевских организаций: «Белорусы Крыма» и «Украинская община Крыма». Также заявку на право участия подали представитель молодежного парламента Крыма и депутат российского горсовета Бахчисарая. Все представители России были возмущены поведением модераторами собрания и обвинили Швецию в русофобстве.

Украинская сторона направила действующему председательству ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, как соорганизаторам мероприятия, письмо-протест, «в котором, в частности, отмечалась ничтожность участия таких организаций».

Также, во время выступления, слово пытались взять два представителя аннексированного Крыма, которым удалось зарегистрироваться. Один был зарегистрирован как помощник ректора Крымского федерального университета имени Вернадского, хотя на самом деле является депутатом российского горсовета Бахчисарая – Эрвине Мусаев. Другой, Максим Покатаев, председатель молодежного парламента Крыма. В первом случае, Мусаеву все же удалось выступить, несмотря на демарш украинской стороны. Во втором, после слов Мусаев, что он является представителем российского Крыма, микрофон и видео были отключены.

После, давая комментарии для российских СМИ зарегистрировавшиеся участники говорили об “обмане украинской стороны”, что “в Крыму нарушаются права человека, с чем они категорически несогласны”. После этих заявлений российский телеканал «Крым 24» обнародовал в своем Телеграм-канале призыв к крымчанам «рассказать в соцсетях ОБСЕ о реальном положении дел» на полуострове и опубликовал ссылки на страницы организаторов в фейсбуке.

Международное общество по-прежнему не признает аннексию Крыма.