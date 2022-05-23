Международная служба 911 - глобальное оказание скорой помощи пострадавшим странам

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая президент Владимир Зеленский призвал международных доноров приобщиться к поддержке Украины в рамках созданного фонда United 24 и выразил убеждение, что в будущем этот фонд должен стать глобальной структурой оказания скорой помощи попавшим в беду странам.

"Эта война России против Украины убеждает, что помощь государству, на которое напали, тем ценнее, чем быстрее ее оказывают: оружие, финансы, политическая поддержка, санкции против России... Вот почему создан фонд восстановления Украины United 24. И призываем всех присоединиться к поддержке, пользуясь этой государственной платформой, а в дальнейшем под этим брендом мы предлагаем создать глобальную структуру, которая сможет в течение 24 часов оказать достаточную поддержку любой стране, подвергшейся военному нападению, стихийному бедствию или, например, пандемии", - сказал Зеленский.

Он отметил, что если бы Украина получила всю необходимую поддержку на 100% нашей потребности еще и сразу, в феврале, то результатом этого были бы десятки тысяч сохранившихся жизней.

Зеленский рассказал, что в рамках созданного фонда United 24 для каждого присоединяющегося донора Украина предоставит конкретное предложение, как помочь и куда направить средства, где сейчас приоритет. В дальнейшем же, по словам Президента, на основе этого фонда можно создать глобальную структуру безопасности для всех стран, этакую международную службу спасения 911.

Напомним, Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступил с инициативой по созданию новой организации для предупреждения массового голода и предложил Украину как платформу для ее работы.