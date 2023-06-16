Международная коалиция начинает обучение украинских летчиков на F-16

Жозеп Боррель, высокий представитель Европейского союза, выразил надежду на ближайшее начало передачи истребителей F-16 Украине.
Эту позицию он заявил перед заседанием Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе.
Боррель приветствовал принятое решение о передаче современных истребителей Украине, отметив, что вооруженные силы страны в настоящее время нуждаются в этой поддержке.
Он также отметил, что обучение пилотов уже началось, и выразил надежду на то, что Украина вскоре получит необходимое вооружение в виде F-16.
Недавно Великобритания объявила о запуске международной коалиции, которая будет заниматься обучением украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, включая F-16.
К коалиции уже присоединились Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.
Эту позицию он заявил перед заседанием Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе.
Боррель приветствовал принятое решение о передаче современных истребителей Украине, отметив, что вооруженные силы страны в настоящее время нуждаются в этой поддержке.
Он также отметил, что обучение пилотов уже началось, и выразил надежду на то, что Украина вскоре получит необходимое вооружение в виде F-16.
Недавно Великобритания объявила о запуске международной коалиции, которая будет заниматься обучением украинских летчиков на истребителях четвертого поколения, включая F-16.
К коалиции уже присоединились Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Дания, Соединенные Штаты и Португалия.
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