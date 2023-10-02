Между Украиной и Польшей "зашкаливают эмоции", однако кризиса в отношениях нет - посол

17:06 02 октября Киев, Украина

Украинский посол в Варшаве, Василий Зварич, в интервью телеканалу TVN 24 подчеркнул, что в отношениях между Украиной и Польшей "зашкаливают эмоции" однако кризиса в отношениях нет.
"Когда в Украине идет война и ежедневно гибнут люди, ежедневно имеем потери среди мирных жителей и военных, а с другой стороны, здесь в Польше идет избирательная кампания, эмоции, естественно, высокие, но это не значит, что у нас есть какой-то масштабный кризис в отношениях. Нам нужно объяснить друг другу несколько вещей, и мы это делаем очень эффективно, поэтому с нашей стороны есть полное понимание, и мы рассчитываем на такое понимание со стороны Польши", - подчеркнул дипломат.
Зварич также подчеркнул, что Украина стремится сохранить солидарность и поддержку всего свободного мира в ответ на российскую угрозу.

Относительно отсутствия представителей Польши на первом Международном форуме оборонных индустрий в Киеве, посол отметил, что это суверенное решение каждой страны. Он подчеркнул, что Украина пригласила Польшу на мероприятие и уважает решение Польши не участвовать, но это не должно приводить к обвинениям в адрес Украины.