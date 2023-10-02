Между Украиной и Польшей "зашкаливают эмоции", однако кризиса в отношениях нет - посол

Украинский посол в Варшаве, Василий Зварич, в интервью телеканалу TVN 24 подчеркнул, что в отношениях между Украиной и Польшей "зашкаливают эмоции" однако кризиса в отношениях нет.
Зварич также подчеркнул, что Украина стремится сохранить солидарность и поддержку всего свободного мира в ответ на российскую угрозу.
Относительно отсутствия представителей Польши на первом Международном форуме оборонных индустрий в Киеве, посол отметил, что это суверенное решение каждой страны. Он подчеркнул, что Украина пригласила Польшу на мероприятие и уважает решение Польши не участвовать, но это не должно приводить к обвинениям в адрес Украины.
Относительно отсутствия представителей Польши на первом Международном форуме оборонных индустрий в Киеве, посол отметил, что это суверенное решение каждой страны. Он подчеркнул, что Украина пригласила Польшу на мероприятие и уважает решение Польши не участвовать, но это не должно приводить к обвинениям в адрес Украины.
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