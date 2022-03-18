Между Украиной и МАГАТЭ готовится соглашение о гарантиях безопасности ядерных объектов

Между Украиной и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится соглашение о гарантиях безопасности ядерных объектов.
Об этом заявил в.и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире информационного марафона всеукраинских каналов.
Об этом заявил в.и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире информационного марафона всеукраинских каналов.
По его словам, также нет окончательного решения о визите главы МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гроси в Украину, прежде всего, необходимо значительно доработать соответствующее соглашение.
Кроме этого, Котин прокомментировал возможное участие госкорпорации "Росатом" в переговорах по безопасности украинских ядерных объектов и заверил, что с Россией можно договариваться только о санкциях против них: "Все, что мы можем с ними обсуждать, - это санкции против них. Вот и все».
Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в ночь на 4 марта. Персонал станции продолжает работать, однако вынужден согласовывать свои действия с захватчиками. Кроме того, в первый день полномасштабного вторжения русскими войсками была захвачена Чернобыльская АЭС.
Кроме этого, Котин прокомментировал возможное участие госкорпорации "Росатом" в переговорах по безопасности украинских ядерных объектов и заверил, что с Россией можно договариваться только о санкциях против них: "Все, что мы можем с ними обсуждать, - это санкции против них. Вот и все».
Напомним, российские войска захватили Запорожскую АЭС в ночь на 4 марта. Персонал станции продолжает работать, однако вынужден согласовывать свои действия с захватчиками. Кроме того, в первый день полномасштабного вторжения русскими войсками была захвачена Чернобыльская АЭС.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии