Между Украиной и Индонезией заключен безвизовый режим

Украина утвердила соглашение о взаимной отмене визовых требований с Индонезией.
Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил постоянный представитель Кабмина Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Он отметил, что соглашением предусмотрена возможность граждан двух государств, пользующихся действительными паспортами для выезда за границу, въезжать, следовать транзитом и находиться на территории государства другой стороны без виз сроком:
- до 30 дней в течение каждого визита гражданам Украины в Индонезию;
- до 30 дней в течение 60 дней для поездок гражданам Республики Индонезия в Украину.
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