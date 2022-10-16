Между Украиной и Индонезией заключен безвизовый режим

19:27 14 октября Киев, Украина

Украина утвердила соглашение о взаимной отмене визовых требований с Индонезией.



Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил постоянный представитель Кабмина Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.



Он отметил, что соглашением предусмотрена возможность граждан двух государств, пользующихся действительными паспортами для выезда за границу, въезжать, следовать транзитом и находиться на территории государства другой стороны без виз сроком: