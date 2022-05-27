Между США и Киевом были проведены переговоры об опасности эскалации с использованием американского оружия

09:19 27 мая Киев, Украина

Из-за опасности эскалации Вашингтон переговорил с Киевом.

Об этом агентству Reuters сообщили американские военные и дипломаты.



Как отмечается, закулисные дискуссии, являются чрезвычайно деликатными и поэтому не афишируются. При этом Соединенные Штаты не накладывают четких географических ограничений на использование ВСУ своего оружия.



Одновременно в Вашингтоне стремятся "достичь общего понимания опасности эскалации".

"У нас есть беспокойство по поводу эскалации, но мы все еще не хотим устанавливать географические ограничения или слишком сильно связывать руки (украинцам - ред.)", – на условиях анонимности говорит американский военный.

Другой собеседник издания отмечает, что Вашингтон и Киев имеют общее "понимание" относительно использования надежных методов оружия, предоставленных Западом. "Пока мы были на одной странице в понимании этих порогов", – отметил чиновник.



Американская разведка также предупреждала о растущих рисках, особенно учитывая несоответствие между очевидными амбициями президента россии владимира путина и эффективностью его военных. Ближайшие месяцы могут перевести войну на "более непредсказуемую и потенциально эскалационную траекторию", сказала директор Национальной разведки Аврил Хейнс на слушаниях в Сенате в этом месяце.



Дуглас Лют, бывший посол США в НАТО и генерал-лейтенант армии в отставке, согласился, что Украина имеет достаточно российских целей в Украине, о которых можно волноваться.



Но он признал риск эскалации и политического раскола внутри НАТО, если Украина нанесет удар вглубь россии.