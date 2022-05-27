Между США и Киевом были проведены переговоры об опасности эскалации с использованием американского оружия

Из-за опасности эскалации Вашингтон переговорил с Киевом.
Об этом агентству Reuters сообщили американские военные и дипломаты.
Как отмечается, закулисные дискуссии, являются чрезвычайно деликатными и поэтому не афишируются. При этом Соединенные Штаты не накладывают четких географических ограничений на использование ВСУ своего оружия.
Одновременно в Вашингтоне стремятся "достичь общего понимания опасности эскалации".
Как отмечается, закулисные дискуссии, являются чрезвычайно деликатными и поэтому не афишируются. При этом Соединенные Штаты не накладывают четких географических ограничений на использование ВСУ своего оружия.
Одновременно в Вашингтоне стремятся "достичь общего понимания опасности эскалации".
Другой собеседник издания отмечает, что Вашингтон и Киев имеют общее "понимание" относительно использования надежных методов оружия, предоставленных Западом. "Пока мы были на одной странице в понимании этих порогов", – отметил чиновник.
Американская разведка также предупреждала о растущих рисках, особенно учитывая несоответствие между очевидными амбициями президента россии владимира путина и эффективностью его военных. Ближайшие месяцы могут перевести войну на "более непредсказуемую и потенциально эскалационную траекторию", сказала директор Национальной разведки Аврил Хейнс на слушаниях в Сенате в этом месяце.
Дуглас Лют, бывший посол США в НАТО и генерал-лейтенант армии в отставке, согласился, что Украина имеет достаточно российских целей в Украине, о которых можно волноваться.
Но он признал риск эскалации и политического раскола внутри НАТО, если Украина нанесет удар вглубь россии.
Американская разведка также предупреждала о растущих рисках, особенно учитывая несоответствие между очевидными амбициями президента россии владимира путина и эффективностью его военных. Ближайшие месяцы могут перевести войну на "более непредсказуемую и потенциально эскалационную траекторию", сказала директор Национальной разведки Аврил Хейнс на слушаниях в Сенате в этом месяце.
Дуглас Лют, бывший посол США в НАТО и генерал-лейтенант армии в отставке, согласился, что Украина имеет достаточно российских целей в Украине, о которых можно волноваться.
Но он признал риск эскалации и политического раскола внутри НАТО, если Украина нанесет удар вглубь россии.
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