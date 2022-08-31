Между рф и Украиной произошел обмен погибшими военными

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, удалось вернуть тела 17 украинских солдат.

"Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по вопросам лиц, пропавшим без вести, Олега Котенко и других силовых структур Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", - говорится в сообщении министерства.