Между рф и Украиной произошел обмен погибшими военными

14:55 09 августа Киев, Украина

Произошел очередной обмен телами погибших военных между Украиной и россией.

 
Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, удалось вернуть тела 17 украинских солдат.
 
"Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по вопросам лиц, пропавшим без вести, Олега Котенко и других силовых структур Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", - говорится в сообщении министерства.