Между рф и Украиной произошел обмен погибшими военными
14:55 09 августа Киев, Украина
Произошел очередной обмен телами погибших военных между Украиной и россией.
Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, удалось вернуть тела 17 украинских солдат.
"Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по вопросам лиц, пропавшим без вести, Олега Котенко и других силовых структур Украины. Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции", - говорится в сообщении министерства.
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