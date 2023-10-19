Между Норвегией и Украиной идут переговоры о двусторонних гарантиях безопасности - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале переговоров между Украиной и Норвегией относительно двусторонних гарантий безопасности. Заявление было сделано президентом в среду в сети "Х".
Зеленский выразил благодарность Норвегии за недавний пакет военной помощи и продолжительную поддержку. Президенты договорились начать переговоры, основываясь на Вильнюсской декларации "Большой семерки", о двусторонних гарантиях безопасности.
В ходе разговора Зеленский также обсудил с норвежской стороной события на передовой линии в Украине и приоритетные потребности в обороне страны. Особое внимание было уделено укреплению вооруженных сил, включая противовоздушную оборону для защиты критически важной инфраструктуры и Черноморского зернового коридора.
Стороны также подчеркнули важность предотвращения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны избегать жертв среди гражданского населения.
Зеленский пригласил Норвегию принять участие в предстоящей встрече советников по вопросам национальной безопасности лидеров государств по реализации украинской Формулы мира.
Кроме того, Зеленский выразил признательность за долгосрочные программы финансовой поддержки Украины, отметив, что они играют важную роль в обеспечении устойчивого будущего страны и отправляют мощный сигнал другим государствам.
Зеленский выразил благодарность Норвегии за недавний пакет военной помощи и продолжительную поддержку. Президенты договорились начать переговоры, основываясь на Вильнюсской декларации "Большой семерки", о двусторонних гарантиях безопасности.
В ходе разговора Зеленский также обсудил с норвежской стороной события на передовой линии в Украине и приоритетные потребности в обороне страны. Особое внимание было уделено укреплению вооруженных сил, включая противовоздушную оборону для защиты критически важной инфраструктуры и Черноморского зернового коридора.
Стороны также подчеркнули важность предотвращения дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и призвали все стороны избегать жертв среди гражданского населения.
Зеленский пригласил Норвегию принять участие в предстоящей встрече советников по вопросам национальной безопасности лидеров государств по реализации украинской Формулы мира.
Кроме того, Зеленский выразил признательность за долгосрочные программы финансовой поддержки Украины, отметив, что они играют важную роль в обеспечении устойчивого будущего страны и отправляют мощный сигнал другим государствам.
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