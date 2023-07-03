Между Грузией и Украиной назревает скандал: посла Украины вызвали в МИД Грузии

Непростые отношения между президентом Грузии и правящей партией выливаются в новые международные скандалы.
После того, как 1 июля грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновила полеты в россию, ее директор Тамаз Гаиашвили попал под санкции со стороны Украины.
Это решение вызвало протест у грузинских властей, которые назвали такой шаг недружественным.
Как известно, правящая партия и правительство Грузии благосклонно отнеслись к возобновлению авиасообщения с россией. А президент страны Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways.
Министерство иностранных дел Грузии в понедельник, 3 июля, вызвало временного поверенного в делах Украины Александра Шульгу в связи с введением санкций против грузинского перевозчика Georgian Airways.
Визит украинского дипломата в грузинский МИД длился около получаса, после него Шульга не давал комментариев для СМИ. Внешнеполитическое ведомство Грузии также пока не комментировало вызов дипломата.
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