Между Германией и Словакией возникло недоразумение при сделке передачи танков Украине

Сделка между Германией и Словакией, по которой планировалась передача Украине танков Т-72, стоящих на вооружении словацкой армии, может быть сорвана.
Об этом пишет издание Business Insider.
В рамках круговых поставок Братислава планировала передать Киеву 30 танков Т-72, но Германия готова передать Словакии лишь 15 танков Leopard.
По сведениям издания, Словакия готовилась передать Киеву 30 танков Т-72 советского производства и получить взамен более современные танки из Германии. Но на прошлой неделе Братислава отказалась от круговых поставок, после того как Берлин предложил ей 15 танков Леопард-2А4 в качестве компенсации. По мнению словацких властей, этого недостаточно.
В рамках круговых поставок Братислава планировала передать Киеву 30 танков Т-72, но Германия готова передать Словакии лишь 15 танков Leopard.
По сведениям издания, Словакия готовилась передать Киеву 30 танков Т-72 советского производства и получить взамен более современные танки из Германии. Но на прошлой неделе Братислава отказалась от круговых поставок, после того как Берлин предложил ей 15 танков Леопард-2А4 в качестве компенсации. По мнению словацких властей, этого недостаточно.
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