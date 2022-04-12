Методы путина: в россии планируется серия атак по жилым секторам для дальнейшего обвинения в этом ВСУ

По приказу президента в России планируется серия атак по жилым секторам для дальнейшого обвинения в этих терактах бойцов ВСУ.
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов.
Он убежден: провальное выполнение плана по мобилизации в России заставляет путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше консолидировать его против украинцев:
"Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов".
Вполне возможно, что эти теракты будут преподнесены как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения", - подчеркнул начальник ГУР.
"В последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника относительно мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", - добавил Буданов.
По его мнению, очень символично, что правление Путина началось с гэбэшных терактов против российских многоквартирных домов, ставших основанием для уничтожения Чечни. А теперь, похоже, оно заканчивается теми же методами.
Вполне возможно, что эти теракты будут преподнесены как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения", - подчеркнул начальник ГУР.
"В последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника относительно мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", - добавил Буданов.
По его мнению, очень символично, что правление Путина началось с гэбэшных терактов против российских многоквартирных домов, ставших основанием для уничтожения Чечни. А теперь, похоже, оно заканчивается теми же методами.
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