Методы путина: в россии планируется серия атак по жилым секторам для дальнейшего обвинения в этом ВСУ

11:49 12 апреля Киев, Украина

По приказу президента в России планируется серия атак по жилым секторам для дальнейшого обвинения в этих терактах бойцов ВСУ.



Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов.

"Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма", - отметил он.

Он убежден: провальное выполнение плана по мобилизации в России заставляет путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше консолидировать его против украинцев: