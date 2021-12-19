Месяц в должности. В Раде сегодня отчитается о проделанной работе Алексей Резников

Сегодня в 10.00 Верховная Рада соберется на пленарное заседание. Оно начнется с часа вопросов к правительству, говорится в повестке дня Совета.
Ожидается, что парламентарии сегодня заслушают министра обороны Алексея Резникова по обороноспособности Украины в 2021 году, речь пойдет о итогах года безопасности и перспективах.
Напомним, месяц назад, 4 ноября, Верховная Рада Украины назначила бывшего министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова новым министром обороны. Он заявил, что в своей должности будет работать над вступлением Украины в НАТО.
Кроме того, сегодня Радой будут рассмотрены следующие законопроекты:
Ожидается, что парламентарии сегодня заслушают министра обороны Алексея Резникова по обороноспособности Украины в 2021 году, речь пойдет о итогах года безопасности и перспективах.
Напомним, месяц назад, 4 ноября, Верховная Рада Украины назначила бывшего министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова новым министром обороны. Он заявил, что в своей должности будет работать над вступлением Украины в НАТО.
Кроме того, сегодня Радой будут рассмотрены следующие законопроекты:
- о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений ( 5600-П );
- о гражданстве Украины, относительно упрощенного приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавших в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины ( 5630 );
- об антидопинговой деятельности в спорте ( 5099 );
- о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о создании благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство ( 5689 );
- о судоустройстве и статусе судей и закон «О Высшем совете правосудия» о завершении конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов ( 4229 );
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты по сохранению лесов ( 5650 );
- об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении ( 2683 );
- о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подлог документов, касающихся проведения профилактических прививок ( 6084 );
- о городе Киеве – столицу Украины ( 2143-3 ).
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