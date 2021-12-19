Месяц в должности. В Раде сегодня отчитается о проделанной работе Алексей Резников

09:11 03 Декабрь Киев, Украина

Сегодня в 10.00 Верховная Рада соберется на пленарное заседание. Оно начнется с часа вопросов к правительству, говорится в повестке дня Совета.



Ожидается, что парламентарии сегодня заслушают министра обороны Алексея Резникова по обороноспособности Украины в 2021 году, речь пойдет о итогах года безопасности и перспективах.



Напомним, месяц назад, 4 ноября, Верховная Рада Украины назначила бывшего министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова новым министром обороны. Он заявил, что в своей должности будет работать над вступлением Украины в НАТО.



Кроме того, сегодня Радой будут рассмотрены следующие законопроекты: