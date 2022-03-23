Местные выборы: в 10 регионах завершился подсчет голосов

17:04 28 октября Киев, Украина

Участковые избирательные комиссии десяти регионов завершили подсчет голосов с местных выборов, все протоколы переданы в теризберкомы.



Об этом сообщает пресс-служба Об этом сообщает пресс-служба ЦИК

"В регионах Украины практически завершился процесс подсчета голосов избирателей... По информации, поступившей в Секретариат ЦИК, по состоянию на 12:00 28 октября 2020 года, более 28,9 тысячи участковых избирательных комиссий, что составляет 99,4% от общего количества образованных УИК, завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии. Этот процесс полностью завершен в 10 регионах: Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и городе Киеве", - сообщили в Центризбиркоме.

Кроме того, как указано, продолжается процесс передачи протоколов об итогах голосования на выборах депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

"Так, во всех регионах Украины районные ТИК приняли 182 таких протокола, а областные ТИК - 101 протокол", - говорится в сообщении.

Напомним, что результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на двенадцатый день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.