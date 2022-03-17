Местные выборы во Франции: партия Макрона серьезно отстала от конкурентов

21:30 21 июня Киев, Украина

Президентской партии "Вперед, Республика" в первом туре местных выборов во Франции удалось набрать только около 10-11% голосов избирателей, от ожидаемых 15%.

Во Франции в воскресенье состоялся первый тур выборов в местные советы, по общему количеству голосов на выборах лидируют французские правые - партия "Республиканцы" и их союзники, набирая 27-29% голосов. Ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает около 19% - меньше, чем прогнозировали социологи в предвыборных оценках. Это меньше и результата ультраправых на предыдущих региональных выборах 2015 года, когда в первом туре они набрали 27,7% голосов.



Социалисты набирают 16,5 - 17,5%. Результат "зеленых" из партии "Европа - Экология - Зеленые" - около 12 - 13% голосов избирателей. Результат крайне левой "Непокорный Франции" - около 4%.



/>Выборы состоялись при рекордной низкой явке избирателей - на участки пришли менее 35% граждан, имеющих право голоса.



Региональные выборы, второй тур голосования на которых состоится 27 июня, демонстрируют настроения перед президентскими выборами следующего года, ведь именно региональные выборы должны были бы стать «репетицией» президентских.