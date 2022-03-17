Местные выборы во Франции: партия Макрона серьезно отстала от конкурентов

Президентской партии "Вперед, Республика" в первом туре местных выборов во Франции удалось набрать только около 10-11% голосов избирателей, от ожидаемых 15%.
Во Франции в воскресенье состоялся первый тур выборов в местные советы, по общему количеству голосов на выборах лидируют французские правые - партия "Республиканцы" и их союзники, набирая 27-29% голосов. Ультраправое "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает около 19% - меньше, чем прогнозировали социологи в предвыборных оценках. Это меньше и результата ультраправых на предыдущих региональных выборах 2015 года, когда в первом туре они набрали 27,7% голосов.
Социалисты набирают 16,5 - 17,5%. Результат "зеленых" из партии "Европа - Экология - Зеленые" - около 12 - 13% голосов избирателей. Результат крайне левой "Непокорный Франции" - около 4%.
/>Выборы состоялись при рекордной низкой явке избирателей - на участки пришли менее 35% граждан, имеющих право голоса.
Региональные выборы, второй тур голосования на которых состоится 27 июня, демонстрируют настроения перед президентскими выборами следующего года, ведь именно региональные выборы должны были бы стать «репетицией» президентских.
Социалисты набирают 16,5 - 17,5%. Результат "зеленых" из партии "Европа - Экология - Зеленые" - около 12 - 13% голосов избирателей. Результат крайне левой "Непокорный Франции" - около 4%.
/>Выборы состоялись при рекордной низкой явке избирателей - на участки пришли менее 35% граждан, имеющих право голоса.
Региональные выборы, второй тур голосования на которых состоится 27 июня, демонстрируют настроения перед президентскими выборами следующего года, ведь именно региональные выборы должны были бы стать «репетицией» президентских.
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