Местные выборы в ОРДЛО не состоятся - Зеленский

14:40 06 Октябрь Киев, Украина

На неподконтрольных властям Украины территориях Луганской Донецкой областей не могут быть проведены местные выборы

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью европейскому изданию Politico.



По словам главы государства, на местных выборах должны присутствовать независимые наблюдатели.

"Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там не будут никогда. С точки зрения безопасности ситуации - не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть - должен быть свободный выбор народа Украины", - объяснил он.

Президент также добавил, что границу Украины на Донбассе должна контролировать украинская власть.

"В одном из минских пунктов есть вывод всех незаконных военных формирований с территории. Как их будут выводить, куда они должны выйти. Потом - передача нам контроля над границей", - отметил он.

Президент также выразил недовольство минским форматом переговоров об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.

"Я лично недоволен тем форматом "Минска" и последовательностью и формулировкой некоторых пунктов, которые были подписаны", - заявил он.

В то же время Зеленский отметил отсутствие альтернативы минскому переговорному процессу. "Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем. Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности", - сказал Зеленский.