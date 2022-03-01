Местные выборы в ОРДЛО не состоятся - Зеленский

На неподконтрольных властям Украины территориях Луганской и Донецкой областей не могут быть проведены местные выборы
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью европейскому изданию Politico.
По словам главы государства, на местных выборах должны присутствовать независимые наблюдатели.
По словам главы государства, на местных выборах должны присутствовать независимые наблюдатели.
Президент также добавил, что границу Украины на Донбассе должна контролировать украинская власть.
Президент также выразил недовольство минским форматом переговоров об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.
В то же время Зеленский отметил отсутствие альтернативы минскому переговорному процессу. "Это единственный формат, в котором мы сегодня работаем. Чтобы был диалог, который, я уверен, приведет к возвращению территориальной целостности", - сказал Зеленский.
Полная версия интервью опубликована на сайте президента.
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