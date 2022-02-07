Местные выборы в Киеве: восемь партий лидеров

08:49 18 Сентябрь Киев, Украина

15 июля Верховная Рада Украины назначила дату проведения местных выборов 2020 на 25 октября. В этот день Киев и вся страна будут выбирать депутатов районных советов, а также сельских, поселковых и городских голов.



В этом году на бланках голосования можно будет поддержать не только политическую партию, но и отдельных кандидатов. Также впервые избирателям разрешили голосовать по месту практического проживания, а не прописки. Сменить место голосования можно было до 10 сентября.



Результаты опроса социологической группы Рейтинг показали, что если бы местные выборы состоялись в ближайшее время, в Киевсовет прошли бы восемь партий: УДАР, Европейская солидарность, Слуга народа, Перемога Пальчевского, ОПЗЖ, Голос, ВО Батькивщина, Сила и честь Игоря Смешко.



Партию нынешнего мэра Киева УДАР Виталия Кличко готовы поддержать 28,6% киевлян, среди тех, кто определился и будет голосовать.





Ранее Комитет избирателей Украины проанализировал выполнение предвыборных обещаний мэрами семи самых крупных по численности городов. По оценке КИУ предвыборная программа Кличко выполнена на 75−80%.



Нынешний мэр столицы Виталий Кличко заявил о своем намерении в третий раз баллотироваться на пост еще в мае этого года.



В июле своего кандидата в мэры Киева выдвинула партия Слуга народа, им стала бывший мэр городка Рава-Русская Ирина Верещук.



В августе комик и шоумен Сергей Притула заявил об участии в выборах мэра столицы от партии Голос. В конце лета в гонку вступил ресторатор и депутат Киевсовета Сергей Гусовский.



Ранее бороться за кресло мэра Киева решил народный депутат Михаил Добкин.