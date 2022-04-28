Местные выборы: в Черновцах определился победитель

Избирательная комиссия Черновцов завершила подсчет голосов, по результатам победу на местных выборах одержал Роман Кличук.
29 ноября в Черновцах состоялось повторное голосование на выборах городского головы (второй тур), в котором черновчане выбирали между представителем "Команды Михайлишина" Виталием Михайлишиным и представителем "Единой Альтернативы" Романом Кличук.
/>Результаты выборов во втором туре:
Роман Кличук – 59,54% голосов,
Виталий Михайлишин – 37,5% голосов.
Согласно данным протокола об итогах голосования, количество избирателей, принявших участие в голосовании, составляет 42 874 человека, количество недействительных бюллетеней - 1245.
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