Местные выборы: в Черновцах определился победитель

11:39 30 ноября Киев, Украина

Избирательная комиссия Черновцов завершила подсчет голосов, по результатам победу на местных выборах одержал Роман Кличук.

"Черновицкая городская ТИК обработала все протоколы с выборов городского головы от районных ТИК и 30 ноября объявила результаты - по количеству отданных голосов победу одержал Роман Кличук", - говорится в сообщении.

29 ноября в Черновцах состоялось повторное голосование на выборах городского головы (второй тур), в котором черновчане выбирали между представителем "Команды Михайлишина" Виталием Михайлишиным и представителем "Единой Альтернативы" Романом Кличук.



/>Результаты выборов во втором туре:

Роман Кличук – 59,54% голосов,

Виталий Михайлишин – 37,5% голосов.

Согласно данным протокола об итогах голосования, количество избирателей, принявших участие в голосовании, составляет 42 874 человека, количество недействительных бюллетеней - 1245.