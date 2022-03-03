Местные выборы: семь претендентов на одно место

2 814 человек претендуют на мэрское кресло в 370 городах Украины, таким образом, в среднем на пост мэра претендует 7 кандидатов.
Сообщили в Комитете избирателей Украины. Однако реально семеро кандидатов в мэры только в Чернигове.
Как ни странно, но за кресло столичного градоначальника сражается меньше желающих, нежели за должность мэра Одессы или Ужгорода. Так, желающих занять кресло мэра Одессы нашлось сразу 23 человека, в Ужгороде зарегистрировались 22 кандидата, в Киеве только 20. Меньше всего в областных центрах претендентов на должность мэра только в Ивано-Франковске – всего пятеро. Даже в Тернополе их девять. Но в других городах есть и еще меньше кандидатов.
Так, в Луганской области в среднем по 22 кандидата на должность одного городского головы, также значительное количество претендентов в мэры в Житомирской области - в среднем 10 кандидатов. В Черкасской и Днепропетровской областях по девять кандидатов. В Черниговской области по пять кандидатов на одно место, а в Хмельницкой - по четыре кандидата.
По сравнению с местными выборами 2015 года общее количество кандидатов почти не изменилось. По семь человек на одно место мэра было и тогда. Однако в отдельных городах отмечается существенная разница. Так, значительно уменьшилось количество претендентов на должность градоначальников Днепра (с 31 до 17 кандидатов), Одессы (с 42 до 23 кандидатов) и Киева (с 28 кандидатов до 20).
Как ни странно, но за кресло столичного градоначальника сражается меньше желающих, нежели за должность мэра Одессы или Ужгорода. Так, желающих занять кресло мэра Одессы нашлось сразу 23 человека, в Ужгороде зарегистрировались 22 кандидата, в Киеве только 20. Меньше всего в областных центрах претендентов на должность мэра только в Ивано-Франковске – всего пятеро. Даже в Тернополе их девять. Но в других городах есть и еще меньше кандидатов.
Так, в Луганской области в среднем по 22 кандидата на должность одного городского головы, также значительное количество претендентов в мэры в Житомирской области - в среднем 10 кандидатов. В Черкасской и Днепропетровской областях по девять кандидатов. В Черниговской области по пять кандидатов на одно место, а в Хмельницкой - по четыре кандидата.
По сравнению с местными выборами 2015 года общее количество кандидатов почти не изменилось. По семь человек на одно место мэра было и тогда. Однако в отдельных городах отмечается существенная разница. Так, значительно уменьшилось количество претендентов на должность градоначальников Днепра (с 31 до 17 кандидатов), Одессы (с 42 до 23 кандидатов) и Киева (с 28 кандидатов до 20).
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