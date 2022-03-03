Местные выборы: семь претендентов на одно место

18:39 08 Октябрь Киев, Украина

2 814 человек претендуют на мэрское кресло в 370 городах Украины, таким образом, в среднем на пост мэра претендует 7 кандидатов.

Сообщили в Комитете избирателей Украины. Однако реально семеро кандидатов в мэры только в Чернигове.



Как ни странно, но за кресло столичного градоначальника сражается меньше желающих, нежели за должность мэра Одессы или Ужгорода. Так, желающих занять кресло мэра Одессы нашлось сразу 23 человека, в Ужгороде зарегистрировались 22 кандидата, в Киеве только 20. Меньше всего в областных центрах претендентов на должность мэра только в Ивано-Франковске – всего пятеро. Даже в Тернополе их девять. Но в других городах есть и еще меньше кандидатов.



Так, в Луганской области в среднем по 22 кандидата на должность одного городского головы, также значительное количество претендентов в мэры в Житомирской области - в среднем 10 кандидатов. В Черкасской и Днепропетровской областях по девять кандидатов. В Черниговской области по пять кандидатов на одно место, а в Хмельницкой - по четыре кандидата.



По сравнению с местными выборами 2015 года общее количество кандидатов почти не изменилось. По семь человек на одно место мэра было и тогда. Однако в отдельных городах отмечается существенная разница. Так, значительно уменьшилось количество претендентов на должность градоначальников Днепра (с 31 до 17 кандидатов), Одессы (с 42 до 23 кандидатов) и Киева (с 28 кандидатов до 20).