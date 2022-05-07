Местные выборы: президент Украины обратился к жителям Кривого Рога
16:23 04 декабря Киев, Украина
В преддверии второго тура выборов мэра Кривого Рога, который запланирован на 6 декабря 2020 года, глава государства обратился к жителям родного города.
Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном в пятницу, 4 декабря.
"6 декабря вы будете избирать человека, которому на следующие пять лет доверите судьбу нашего города. Я очень прошу вас отнестись к этому выбору ответственно. Не лениться, идти на избирательные участки и выбрать мэра, которого заслуживает Кривой Рог. Выберите мэра, который действительно любит этот город", – сказал президент.
Зеленский призвал криворожцев сделать рекордную явку по Украине.
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