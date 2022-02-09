Местные выборы: полиция открыла 123 уголовных производства

18:37 29 Сентябрь Киев, Украина

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что порядка 20% дел по факту нарушения избирательного процесса, касаются подкупа избирателей.

"На данный момент 123 уголовных производства уже открыто Национальной полицией. Пятая часть всех уголовных производств – это подкуп. Продолжается та же история – это, в частности, те же продуктовые наборы, с логотипами политических партий", - сказал Клименко.

По словам главы Нацполиции, еще одним популярным способом подкупа является предложение проголосовать за кандидата за деньги: платят аванс 250-300 гривен, перед голосованием говорят, за кого отдать голос, и просят сфотографировать бюллетень.



Сейчас в стране ситуационный центр МВД и Нацполиции работает круглосуточно и принимает в онлайн-режиме всю информацию, в том числе о нарушениях во время избирательного процесса.