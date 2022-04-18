Местные выборы: партии, получившие наибольшую поддержку избирателей

По данным теризберкомов и мониторинговых опросов соцгруппы "Рейтинг", 5% барьер преодолели 5 партий, лидирует "Слуга народа".
Согласно данным, "Наш край" в целом поддержали 3,9%, ВО "Свобода" - 3,3%, Радикальная партия Ляшко - 2,4%, партию "Сила и честь" - 2,4%, "УДАР Виталия Кличко" - 2,0%, партию "Пропозиція" - 2,2%, "Голос" - 1,7%, партию Шария - 1,4%, "Перемога Пальчевського" - 0,8%.
Суммарный рейтинг других, преимущественно местных, партий составляет около 22%.
Суммарный рейтинг других, преимущественно местных, партий составляет около 22%.
Напомним, в Украине 22 ноября состоялся второй тур местных выборов, во время которых в 11 городах выбирали мэров.
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