Местные выборы: МВД задействует 136 тыс. правоохранителей и авиационные подразделения

Безопасность во время избирательного процесса будут обеспечивать все подразделения министерства внутренних дел Украины.
Об этом сегодня, 18 сентября, во время совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
По его словам, будут привлекаться все силы и авиационные подразделения МВД.
Он подчеркнул, что весь личный состав во время выборов будет обеспечен средствами индивидуальной защиты.
Яровой определил задачи для проведения командно-штабных учений до 15 октября с привлечением ситуационных центров во всех регионах.
По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, сотрудники Службы продолжат проверки объектов, где будут размещаться участки, а также проведут инструктажи по вопросам техногенной и пожарной безопасности для членов избирательных участков.
Государственная миграционная служба сконцентрирует деятельность на выдаче ID-карточек, чтобы каждый гражданин мог проголосовать, а также вместе с Госпогранслужбой своевременно реагировать на все возможные вопросы, которые будут возникать при въезде на территорию Украины наблюдателей.
Яровой определил задачи для проведения командно-штабных учений до 15 октября с привлечением ситуационных центров во всех регионах.
По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, сотрудники Службы продолжат проверки объектов, где будут размещаться участки, а также проведут инструктажи по вопросам техногенной и пожарной безопасности для членов избирательных участков.
Государственная миграционная служба сконцентрирует деятельность на выдаче ID-карточек, чтобы каждый гражданин мог проголосовать, а также вместе с Госпогранслужбой своевременно реагировать на все возможные вопросы, которые будут возникать при въезде на территорию Украины наблюдателей.
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