Местные выборы: Кулеба предложил оставить эпизод с Венгрией в прошлом

06:31 06 ноября Киев, Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киеву и Будапешту пора вернуться к насущным вопросам двухсторонних отношений, оставив эпизод с вмешательством в выборы в прошлом.

Об этом он сказал на онлайн-брифинге в четверг, 5 ноября.

"Я за конструктив, за позитив, но если кто-то из партнеров пересекает красную линию, он сразу будет получать от нас очень сильный пинок, который вытолкает его обратно за красную линию и заставит ее уважать. Я думаю, что мы должны оставить в прошлом этот эпизод с вмешательством в избирательный процесс в Украине", - сказал чиновник.

Украина, по его мнению, действовала жестко, но надеется оставить этот эпизод в прошлом.