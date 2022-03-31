Местные выборы: Кулеба предложил оставить эпизод с Венгрией в прошлом
06:31 06 ноября Киев, Украина
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
считает, что Киеву и Будапешту пора вернуться к насущным вопросам двухсторонних отношений, оставив эпизод с вмешательством в выборы в прошлом.
Об этом он сказал на онлайн-брифинге в четверг, 5 ноября.
"Я за конструктив, за позитив, но если кто-то из партнеров пересекает красную линию, он сразу будет получать от нас очень сильный пинок, который вытолкает его обратно за красную линию и заставит ее уважать. Я думаю, что мы должны оставить в прошлом этот эпизод с вмешательством в избирательный процесс в Украине", - сказал чиновник.
Украина, по его мнению, действовала жестко, но надеется оставить этот эпизод в прошлом.
"Венгрия сделала свой шаг, мы сделали шаг в ответ. Мы действовали жестко, потому что речь идет о принципиальном вопросе. Я надеюсь, что этот эпизод останется в прошлом, эмоции утихнут, и мы вернемся с венгерскими партнерами к предметному разговору по всем вопросам повестки дня, которых много между Украиной и Венгрией",
- пояснил Кулеба.
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