Местные выборы: как COVID-19 скажется на явке

15:54 08 Октябрь Киев, Украина

По данным опроса, больше половины украинцев ( 58%) собираются проголосовать на Местных выборах, 21% украинцев затрудняются с ответом (50/50).
 
Такие данные обнародовала Социологическая группа «Рейтинг» в четверг, 8 октября.

По информации социологов, 8% - возможно примут участие, 13% заявили, что их участие маловероятно.

В случае обострения ситуации с коронавирусом:
  • готовность принять участие в выборах подтвердили 46%,
  • 23% затрудняются ответить (50/50),
  • 9% - возможно придут на участки,
  • 21% - маловероятно.
Опрос был проведен Социологической группой «Рейтинг» 4-7 октября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.
 
Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.