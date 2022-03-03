Местные выборы: как COVID-19 скажется на явке

По данным опроса, больше половины украинцев ( 58%) собираются проголосовать на Местных выборах, 21% украинцев затрудняются с ответом (50/50).
Такие данные обнародовала Социологическая группа «Рейтинг» в четверг, 8 октября.
По информации социологов, 8% - возможно примут участие, 13% заявили, что их участие маловероятно.
В случае обострения ситуации с коронавирусом:
- готовность принять участие в выборах подтвердили 46%,
- 23% затрудняются ответить (50/50),
- 9% - возможно придут на участки,
- 21% - маловероятно.
Опрос был проведен Социологической группой «Рейтинг» 4-7 октября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.
Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии