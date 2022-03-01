Местные выборы: ЦИК запустила чат-бот

Украинцы смогут получить всю актуальную информацию об избирательном процессе, с помощью чат-бота.
Эту информацию сообщила Центральная избирательная комиссия в среду, 7 октября.
Так, новый чат-бот позволит украинцам:
Так, новый чат-бот позволит украинцам:
- узнать местоположение своего избирательного участка;
- проверить доступность помещений для лиц с инвалидностью;
- получить ответы и советы по всем вопросам и процедурам;
- подписаться на календарь выборов.
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