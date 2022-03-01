Местные выборы: ЦИК запустила чат-бот

18:12 07 Октябрь Киев, Украина

Украинцы смогут получить всю актуальную информацию об избирательном процессе, с помощью чат-бота.
 
Эту информацию сообщила Центральная избирательная комиссия в среду, 7 октября.

Так, новый чат-бот позволит украинцам:
  • узнать местоположение своего избирательного участка;
  • проверить доступность помещений для лиц с инвалидностью;
  • получить ответы и советы по всем вопросам и процедурам;
  • подписаться на календарь выборов.
Как сообщает ЦИК, чат-бот будет полезным не только для избирателей, но и для членов избирательных комиссий, кандидатов и политических партий. Кроме того, в чат-боте есть раздел о мерах по предотвращению распространения COVID-19 на избирательных участках.

Чат-бот будет доступен в Telegram и Facebook.