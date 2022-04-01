Мэром Киева стал Кличко

15:59 06 ноября Киев, Украина

Мэром столицы избран Виталий Кличко . Так как действующий мэр набрал более 50% голосов, второй тур голосования в Киеве проводить не будут.



Об этом заявили в пятницу в Киевской городской территориальной избирательной комиссии.



Согласно обнародованным главой горизбиркома Валентиной Корольковой данным, на выборах 25 октября Кличко поддержали 365161 избиратель, что составляет 50,52% принявших участие в голосовании.



За Александра Попова от "ОПЗЖ" проголосовали 68 757 человек, пишет РБК-Украина.



За Сергея Притулу от "Голоса" 56 900 избирателей.



За Алексея Кучеренко от "Батькивщины" проголосовали 45 823 избирателей.



За Ирину Верещук, кандидатку от "Слуги народа", проголосовали 39 321 человек.