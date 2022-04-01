Мэром Киева стал Кличко

Мэром столицы избран Виталий Кличко. Так как действующий мэр набрал более 50% голосов, второй тур голосования в Киеве проводить не будут.
Об этом заявили в пятницу в Киевской городской территориальной избирательной комиссии.
Согласно обнародованным главой горизбиркома Валентиной Корольковой данным, на выборах 25 октября Кличко поддержали 365161 избиратель, что составляет 50,52% принявших участие в голосовании.
За Александра Попова от "ОПЗЖ" проголосовали 68 757 человек, пишет РБК-Украина.
За Сергея Притулу от "Голоса" 56 900 избирателей.
За Алексея Кучеренко от "Батькивщины" проголосовали 45 823 избирателей.
За Ирину Верещук, кандидатку от "Слуги народа", проголосовали 39 321 человек.
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