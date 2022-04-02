Меркель заявила, что рада партнерству с Байденом

12:57 09 ноября Киев, Украина

Ангела Меркель, во время интервью с берлинскими журналистами, сообщила, что считает Джо Байдена грамотным политиком, который хорошо знает интересы Германии и Европы в целом.
 
"Джо Байден привнесет опыт десятилетий во внутреннюю и внешнюю политику. Он хорошо знает Германию и Европу (...) Рада сотрудничеству с ним и Камилой Харрис", - сказала Меркель

По ее словам, ФРГ и США многое связывает.

"Мы - союзники в НАТО, мы разделяем общие ценности в сфере прав индивидуума, демократии и правового государства, общие интересы", - сказала она. По ее словам, в новых условиях Германии и ЕС нужно будет быть более активными в рамках трансатлантического партнерства.

"В этом партнерстве в 21 веке мы должны брать на себя больше ответственности. Америка остается нашим важнейшим союзником, но она ждет от нас по праву более сильных усилий в защите собственной безопасности и отстаивании наших интересов", - добавила она. 