14:00 28 декабря Киев, Украина

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель пришла к выводу, что ее политика в отношении россии и Украины была попыткой предотвратить именно такую войну, которая сейчас происходит в Украине.

Об этом Меркель рассказала в интервью Corriere della sera.

"Если этого не удалось сделать, это не значит, что не стоило пытаться", - сказала Меркель.

Говоря о том, можно ли принятые ранее решения все же считать неправильными в свете полученных результатов, Меркель очертила имеющиеся тогда альтернативы.

“Инициирование возможного членства Украины и Грузии в НАТО, которое обсуждалось в 2008 году, по моему мнению, было ошибочным. Обе страны не отвечали требованиям, и никто даже не задумывался над тем, какие последствия будет иметь такое решение как с точки зрения реакции россии против Грузии и Украины, так и для НАТО и ее правил оказания помощи", — сказала Меркель.

По ее словам, Минские договоренности 2014 были попыткой дать Украине время.

Украина использовала это время, чтобы стать сильнее, чем мы видим сегодня. Страна 2014/15 года – это не страна сегодняшнего дня. И я сомневаюсь, что НАТО могло бы сделать многое для помощи Украине, как это происходит сегодня", — отметила Меркель.

Ранее Меркель заявила, что еще в 2007 году поняла, что президент рф владимир путин думает о Европе, и что единственным понимаемым языком является язык силы. Почему же она вела такую энергетическую политику, которая сделала Европу такой зависимой от россии, спросило у Меркель издание. В частности, почему в такой ситуации было одобрено строительство газопровода "Северный поток-2".

"Да, мнения были неоднозначны. С одной стороны, Украина считала очень важным сохранение своей роли транзитера российского газа. Она хотела, чтобы газ проходил через ее территорию, а не через Балтийское море. Сегодня кажется, что каждая молекула российского газа — это дьявол. Тогда было не так, газ был спорным. С другой стороны, не Федеративная Республика Германия подавала заявки на получение разрешений на "Северный поток-2", а компании. Для правительства и для меня это было вопросом принятия решения, принимать ли новый закон об отказе в разрешении на "Северный поток-2" как политический акт", — ответила Меркель.

Прежде всего, отказ в сочетании с Минскими договоренностями испортил отношения с россией. С другой стороны, энергетическая зависимость возникла из-за того, что газа из Голландии и Великобритании стало меньше, а объем добычи в Норвегии ограничен. Также было решение о выходе из атомной энергетики и уменьшении добычи газа в Германии.

“Дороже сжиженный газ пришлось бы покупать у Катара или Саудовской Аравии, а возможность импортировать его из США появилась только позже. Такое решение однозначно поставило бы под опасность нашу конкурентоспособность. Сегодня мы действуем так под давлением войны, и я это одобряю, тогда это было бы гораздо более тяжелое политическое решение”, — сказала Меркель.

По словам экс-канцлера, холодная война так и не закончилась, потому что, в конце концов, россия так и не была усмирена.

"Когда путин вторгся в Крым в 2014 году, его исключили из "Большой восьмерки". Более того, НАТО развернуло войска в Балтийском регионе, чтобы показать, что оно готово вмешаться. И мы тоже приняли решение о выделении 2% ВВП на военные оборонные расходы”, – рассказала Меркель.

По ее словам, нужно было поскорее отреагировать на агрессию россии.