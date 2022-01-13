Меркель выступает за строительство Северного потока-2

По информации агентства Bloomberg, Ангела Меркель, поддерживаемая правящим блоком немецких консерваторов Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, категорически против отказа от участия Германии в строительстве газопровода Северный поток-2. Отмечается, что канцлера призывали отказаться от газопровода после того, как было установлено, что российского оппозиционера Алексея Навального пытались отравить ядом Новичок.

Однако "в настоящее время ни блок Меркель во главе с христианскими демократами, ни ее партнеры из числа социал-демократов, скорее всего, не поддержат это требование", подчеркнули в агентстве.

Источники издания в Бундестаге указывают на три причины такого решения Меркель и ее сторонников.

Во-первых, открытое давление США на компании, которые задействованы в проекте Северный поток-2. Во вторых, вероятность, что властям Германии придется выплачивать компенсации участникам проекта. В-транияетьих, строительство российского газопровода поддерживает германская промышленность, а также Восточный комитет германской экономики.

Как сообщалось, ранее Меркель, комментируя отравление Навального, заявила, что преступление против российского политика направлено против фундаментальных ценностей и прав.