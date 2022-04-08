Меркель встретится с Зеленским и Байденом – тема встречи

Ангела Меркель запланировала две встречи с мировыми лидерами. 12 июля она встретится с президентом Зеленским. После этой встречи канцлер Германии отправится через океан в Вашингтон. Там она встретится с Джозефом Байденом – президентом Соединённых Штатов Америки.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пятничном брифинге.

Среди тем, которые планируют затронуть главы государств, будет, в том числе, и газопровод "Северный поток-2".

Ранее Байден пообщался по телефону с президентом России Владимиром Путиным. По информации пресс-службы главы США, они затронули тему хакерских атак и ситуацию в Сирии.

Стоит отметить, что одной из главных тем во время встречи Меркель с Зеленским также станет проект "Газпрома" и возможные компенсации Украине в случае запуска "Северного потока-2".