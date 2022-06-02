Меркель проявила солидарность с Украиной

09:09 02 июня Киев, Украина

После нескольких месяцев молчания экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с Украиной, назвав действия россии "варварской войной".

Об этом сообщает Reuters.

Меркель, которая была канцлером в течение 16 лет до декабря, сказала, что не будет давать совета со стороны, но она поддерживает усилия правительства найти конец этой варварской войне.

"Моя солидарность с Украиной", – сказала Меркель.

Меркель вызвала критику со стороны США и других за поддержку газопровода "Северный поток-2", предназначенного для доставки российского газа непосредственно в Германию.



Преемник Меркель Олаф Шольц закрыл проект.



Она также отмечала необходимость продолжить общение с президентом россии владимиром путиным даже после аннексии Крыма и войны на востоке Украины.



Несмотря на то, что Меркель сделала короткое заявление вскоре после вторжения россии в феврале, заявив, что нет оправдания для откровенного нарушения международного права, его молчание с тех пор вызывало критику.



Актер Ульрих Маттес, друг Меркель, защищал ее, сказав журналу Stern на этой неделе, что война беспокоит ее, но она не хочет вмешиваться.

"Я подозреваю, что она не хочет быть своего рода второстепенным канцлером", - цитируют его слова.

Некоторые другие немецкие политики, в том числе бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, признали, что политика примирения с россией, возможно, была слишком оптимистичной.