Меркель призвала Путина к деэскалации ситуации на Донбассе

17:05 08 Апрель Киев, Украина

Состоялся очередной телефонный разговор Канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Кремля Владимира Путина, во время которого Меркель призвала президента РФ сократить военное присутствие у границ Украины, чтобы достигнуть деэскалации ситуации.

Об этом рассказала представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, в четверг, 8 апреля.
 
Путин обратил внимание канцлера на якобы провокационные действия Киева. В Москве считают, что украинская сторона "в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения".
 
В свою очередь Меркель потребовала прекратить усиливать российские войска на границе с Украиной.
"Предметом разговора, помимо прочего, было усиленное военное присутствие России вокруг востока Украины. Канцлер потребовала отказаться от этого усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", – сообщила Деммер.
По ее словам, обсуждались некоторые другие внешнеполитические темы, в особенности Сирия, Ливия и Босния и Герцеговина.
"Также была поднята тема Навального", – отметила Ульрике Деммер.