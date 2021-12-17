Меркель призвала Путина к деэскалации ситуации на Донбассе

Состоялся очередной телефонный разговор Канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Кремля Владимира Путина, во время которого Меркель призвала президента РФ сократить военное присутствие у границ Украины, чтобы достигнуть деэскалации ситуации.
Об этом рассказала представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, в четверг, 8 апреля.
Об этом рассказала представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, в четверг, 8 апреля.
Путин обратил внимание канцлера на якобы провокационные действия Киева. В Москве считают, что украинская сторона "в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения".
В свою очередь Меркель потребовала прекратить усиливать российские войска на границе с Украиной.
По ее словам, обсуждались некоторые другие внешнеполитические темы, в особенности Сирия, Ливия и Босния и Герцеговина.
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