Меркель призвала Путина к деэскалации ситуации на Донбассе

17:05 08 Апрель Киев, Украина





Об этом рассказала представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, в четверг, 8 апреля. Состоялся очередной телефонный разговор Канцлера ФРГ Ангелы Меркель и главы Кремля Владимира Путина , во время которого Меркель призвала президента РФ сократить военное присутствие у границ Украины, чтобы достигнуть деэскалации ситуации.Об этом рассказала представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер, в четверг, 8 апреля.

Путин обратил внимание канцлера на якобы провокационные действия Киева. В Москве считают, что украинская сторона "в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения".

В свою очередь Меркель потребовала прекратить усиливать российские войска на границе с Украиной.

"Предметом разговора, помимо прочего, было усиленное военное присутствие России вокруг востока Украины. Канцлер потребовала отказаться от этого усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", – сообщила Деммер.

По ее словам, обсуждались некоторые другие внешнеполитические темы, в особенности Сирия, Ливия и Босния и Герцеговина.