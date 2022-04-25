Мэр с юмором: Виталий Кличко издал сборник с собственными цитатами

12:43 26 ноября Киев, Украина

Сегодня в Киеве состоялась презентация юмористического сборника цитат, принадлежащих мэру Киева Виталию Кличко.



"В период пандемии нам нужны положительные эмоции и хорошее настроение, которого нам в последнее время не хватает", − подчеркнул городской голова.



По словам Кличко, тираж книги − 3000 экземпляров и она издана за его собственные деньги. Он также пообещал, что цена на сборник будет небольшой и уже совсем скоро его можно будет купить онлайн.



Все вырученные средства мэр планирует направить на благотворительность.



Отметим, в книгу вошли 14 известных цитат Кличко, которые он озвучивал на брифингах и во время официальных мероприятий.



Политик также заявил, что намерен продолжить литературную деятельность и издать еще не одну книгу цитат.