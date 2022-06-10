Мэр Николаева рассказал о жизни под обстрелами

12:40 10 июня Киев, Украина

Из-за обстрелов всего из Николаева уехал половина жителей.

Об этом рассказал Александр Сенкевич, мэр Николаева.

"У нас на сегодня работают предприятия критической инфраструктуры, медицинские учреждения, но большинство предприятий не работает", - отметил городской глава.



Он указал, что россияне еще в первый месяц полномасштабной войны против Украины разбомбили самое крупное предприятие Николаева - "Заря" - "Машпроект". Здесь производили турбины.



При этом большая часть предприятий Николаева отправили работников на простой, а они уехали из города.

"Площадь нашего города составляет почти 260 квадратных километров. У нас на сегодня работает до десяти кафешек, какой-то ресторанчик. А в основном работают супермаркеты, аптеки и предприятия критической инфраструктуры - Николаевводоканал, Николаевоблэнерго, Николаевгаз, Николаевоблтеплоэнерго", - объяснил Сенкевич.

Кроме того, из города уехала примерно половина жителей. В Николаеве осталось примерно 230 тысяч человек из 480.

"Это мы смотрели за использованием воды и за вывозом мусора. В ближайшее время мы также хотим получить информацию от мобильных операторов с количеством мобильных телефонов, и тогда сможем более точно оценить, сколько людей уехало", - подытожил мэр города.

Сначала оккупанты планировали захватить Николаев, как и Херсон, после чего пойти на Одессу, но им дали жесткий отпор. Теперь же россияне закидывают город ракетами. По словам председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в области с начала полномасштабной войны погибли более 300 мирных жителей.