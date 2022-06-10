Мэр Николаева рассказал о жизни под обстрелами

Из-за обстрелов всего из Николаева уехал половина жителей.
Об этом рассказал Александр Сенкевич, мэр Николаева.
Он указал, что россияне еще в первый месяц полномасштабной войны против Украины разбомбили самое крупное предприятие Николаева - "Заря" - "Машпроект". Здесь производили турбины.
При этом большая часть предприятий Николаева отправили работников на простой, а они уехали из города.
Кроме того, из города уехала примерно половина жителей. В Николаеве осталось примерно 230 тысяч человек из 480.
Сначала оккупанты планировали захватить Николаев, как и Херсон, после чего пойти на Одессу, но им дали жесткий отпор. Теперь же россияне закидывают город ракетами. По словам председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в области с начала полномасштабной войны погибли более 300 мирных жителей.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии