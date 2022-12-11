Мэр Мелитополя прокомментировал ракетный удар по российской базе

09:28 11 декабря Киев, Украина

В Мелитополе Запорожской области было ликвидировано около 200 российских захватчиков. Об этом в ночь на воскресенье, 11 декабря, сообщил мэр города Иван Федоров, комментируя последствия ракетного удара по российской базе.

Он добавил, что также было много раненых оккупантов. По данным местных жителей, раненых везут сразу в оккупированный Крым, поскольку больницы Мелитополя переполнены.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе вечером в субботу, 10 декабря, раздалось более 10 громких взрывов. По предварительной информации, удар был нанесен по гостиничному комплексу, где базируются россияне.

Отметим, что ранее Telegram-каналы Крыма сообщили о пожаре в крымском поселке Советский. Казарма загорелась в субботу рано утром. В ней размещались сотни мобилизованных в ряды армии рф.