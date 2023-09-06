17:54 06 сентября Киев, Украина

Мэр Мелитополя раскрыл количество украинцев, принимающих участие в организации "выборов" на оккупированных территориях Запорожской области.





Иван Согласно его информации, среди участников этого фейкового процесса можно выделить две категории: те, кто находился под уголовным преследованием украинских правоохранительных органов до 24 февраля 2022 года, и те, о существовании которых мало кто знал до полной оккупации Мелитополя. Их общее число оценивается в 3 тысячи человек.Иван Федоров , городской глава Мелитополя, подчеркнул, что российские оккупанты пришлось приглашать кандидатов для участия в "выборах" даже из далеких регионов, таких как Сибирь и Алтай, так как местные жители в большинстве своем отказываются сотрудничать с представителями государства-агрессора.

Однако, по словам мэра, всего 3 тысячи участников фейкового процесса из 300 тысяч населения временно оккупированной Запорожской области составляют лишь один процент, и это даже меньше этой цифры.



Федоров также отметил, что для привлечения агитаторов, наблюдателей и других участников выборов оккупанты вынуждены обращаться к континентальной части россии, так как на местном уровне многие отказываются участвовать в этом фиктивном процессе.