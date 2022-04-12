Мэр Мариуполя рассказал о количестве погибших и мобильных крематориях в городе

08:57 12 апреля Киев, Украина

С начала полномасштабной войны России против Украины в Мариуполе погибли не менее 10 тысяч мирных жителей.

Об этом сообщил мэр блокадного города Вадим Бойченко информационному агентству Associated Press.



«Трупы устилают улицы ковром», – сказал мэр.



Сам он не в городе, его местонахождение не раскрывается, за исключением того, что оно на территории Украины.



Бойченко добавил, что в Мариуполе по-прежнему остаются около 120 тыс. мирных жителей, которым нужна еда, вода и лекарства.



Мэр получил сообщение о том, что россияне собирают тела и хранят в холодильниках в торговом центре. Он также рассказал о мобильных крематориях, которые были замечены в городе.