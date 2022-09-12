Мэр Изюма рассказал о ситуации в освобожденном украинской армией городе

Мэр Изюма Валерий Марченко рассказал в интервью BBC, что именно сейчас происходит в освобожденном украинской армией городе, и когда туда смогут вернуться жители.
По его словам, сейчас в Изюме находится украинская армия, поднят государственный флаг.
После этих мероприятий в городе будет проведена фильтрация.
По его словам, из города уехали почти две трети населения. В большинстве районов сейчас нет света, газа и воды. Связи тоже нет.
Кроме того, в городе огромная проблема с отоплением, почти все котельные разбомблены, заявил мэр.
Кроме того, в городе огромная проблема с отоплением, почти все котельные разбомблены, заявил мэр.
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