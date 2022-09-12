Мэр Изюма рассказал о ситуации в освобожденном украинской армией городе

17:42 12 сентября Киев, Украина

Мэр Изюма Валерий Марченко рассказал в интервью BBC, что именно сейчас происходит в освобожденном украинской армией городе, и когда туда смогут вернуться жители.

По его словам, сейчас в Изюме находится украинская армия, поднят государственный флаг.

В городе спокойно, военные занимаются зачисткой, обходят территорию города, ищут вражеских солдат, которые прятались по частным домам. Если находят, то выбивают их", - заявил он.

После этих мероприятий в городе будет проведена фильтрация.

"Будут выискивать коллаборантов. Это займет еще где-то 10 дней. После этого в город смогут возвращаться выехавшие жители", - заявил мэр.

По его словам, из города уехали почти две трети населения. В большинстве районов сейчас нет света, газа и воды. Связи тоже нет.



Кроме того, в городе огромная проблема с отоплением, почти все котельные разбомблены, заявил мэр.