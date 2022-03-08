Мэр Ирпеня получил сообщение с угрозами от армии РФ

11:07 08 Март Киев, Украина

Российские оккупанты начали угрожать мэру города Ирпень Киевской области Александру Маркушину.

Сообщение с угрозами, которое злоумышленники направили с российского номера, опубликовал мэр Ирпеня в телеграме.



Оккупанты предлагали Маркушину "сохранить жизнь и здоровье, а может быть и улучшить материальное положение".



Сам Маркушин заявил, что отказался от предложения. Так что оккупанты пошли вслед за российским кораблем.