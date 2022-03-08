Мэр Ирпеня получил сообщение с угрозами от армии РФ

Российские оккупанты начали угрожать мэру города Ирпень Киевской области Александру Маркушину.
Сообщение с угрозами, которое злоумышленники направили с российского номера, опубликовал мэр Ирпеня в телеграме.
Оккупанты предлагали Маркушину "сохранить жизнь и здоровье, а может быть и улучшить материальное положение".
Сам Маркушин заявил, что отказался от предложения. Так что оккупанты пошли вслед за российским кораблем.
Оккупанты предлагали Маркушину "сохранить жизнь и здоровье, а может быть и улучшить материальное положение".
Сам Маркушин заявил, что отказался от предложения. Так что оккупанты пошли вслед за российским кораблем.
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