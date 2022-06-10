Мэр Херсона рассказал о выживании города в оккупации

Интернет почти недоступен, зеленых коридоров нет с первого дня полномасштабного вторжения, а в продаже сейчас представлено много российской продукции низкого качества.
Об этом заявил мэр Херсона Игорь Колыхаев.
По словам мэра, сейчас в городе есть очень много продукции российского производства, но люди жалуются на ее низкое качество.
По его словам, в городе ежедневно слышны взрывы - в расположенных в черте города домах могут дрожать окна и двери, а в пригородах взрывной волной и вовсе выносит стекла.
Он также рассказал, что на улицах города много российской военной техники и машин с маркировкой Z, "поэтому сказать, что мы в Херсоне чувствуем себя безопасно – будет неправдой". Безопасных зеленых коридоров на въезд и выезд нет с первого дня войны.
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