Мэр Херсона рассказал о выживании города в оккупации

10:44 10 июня Киев, Украина

Интернет почти недоступен, зеленых коридоров нет с первого дня полномасштабного вторжения, а в продаже сейчас представлено много российской продукции низкого качества.

Об этом заявил мэр Херсона Игорь Колыхаев.

"То есть если мы раньше украинские новости смотрели в интернете, то сегодня и эта возможность исчезла для массового зрителя. Небольшой процент пользователей заходит на украинские сайты через VPN, но основная масса херсонцев остается без связи", – сообщил Колыхаев.

По словам мэра, сейчас в городе есть очень много продукции российского производства, но люди жалуются на ее низкое качество.

"Многие вынуждены стоять в очередях на получение российской гуманитарки и социальной помощи, потому что украинская поддержка для нас пока недоступна. Содержимое телефонов постоянно нужно контролировать, потому как если на блокпостах обнаружат "неугодный" украинский контент, будет много вопросов и неприятностей", – сообщил мэр.



По его словам, в городе ежедневно слышны взрывы - в расположенных в черте города домах могут дрожать окна и двери, а в пригородах взрывной волной и вовсе выносит стекла.



Он также рассказал, что на улицах города много российской военной техники и машин с маркировкой Z, "поэтому сказать, что мы в Херсоне чувствуем себя безопасно – будет неправдой". Безопасных зеленых коридоров на въезд и выезд нет с первого дня войны.