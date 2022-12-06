Мэр Энергодара рассказал возможные сценарии освобождения города

По данным мэра Энергодара
Дмитрия Орлова, на сегодняшний день есть два сценария деоккупации города и электростанции. Об этом он заявил в эфире радио во вторник, 6 декабря.
"Что касается освобождения Энергодара, то, по моему мнению, это будет самая сложная задача по всей временно оккупированной территории. Мы хорошо понимаем, что там есть "ядерный щит", которого, например, не было в Чернобыле. В Энергодаре есть семь энергоблоков, хранилища отработанного радиоактивного топлива, и оккупанты будут цепляться всеми способами, чтобы не выйти из Энергодара, потому что это рычаг шантажа", - объяснил он.
В настоящее время существует два пути деоккупации города, считает чиновник.
"Мы все же надеемся, что это будет дипломатический путь, и у нас не пострадает ни предприятие, ни город, и мы сможем запускать и восстанавливать водоснабжение, электричество, отопление, потому что там есть проблемы. Другой путь – военный. Относительно этого мы видим, что пока нет каких-то сдвигов на линии фронта, несмотря на активные и удачные для украинских военных бои", - подчеркнул чиновник.
По его словам, освободить населенный пункт именно военным путем пока невозможно, ведь в регионе нарушена логистика.
"Надеемся, что МАГАТЭ все же доведет до конца этот вопрос, и удастся деоккупировать город, что оттуда выйдут вражеские силы, а Энергоатом вернется под украинский контроль. В то же время что касается оккупационных войск, то их там никогда не было очень много, в частности, что касается тяжелой техники. В большинстве своем они (россияне - ред.) были там проездом… Что касается населения, то я не могу сказать, что его стало меньше. Впрочем, его там тоже не было много. Явных признаков того, что оккупанты отводят войска, нет. Конечно, больше знают военные, однако у местных жителей, с которыми я постоянно поддерживаю контакт, также нет такой информации", - подытожил Орлов.
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