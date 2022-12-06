Мэр Энергодара рассказал возможные сценарии освобождения города

17:12 06 декабря Киев, Украина

По данным мэра Энергодара Дмитрия Орлова, на сегодняшний день есть два сценария деоккупации города и электростанции. Об этом он заявил в эфире радио во вторник, 6 декабря.

"Что касается освобождения Энергодара, то, по моему мнению, это будет самая сложная задача по всей временно оккупированной территории. Мы хорошо понимаем, что там есть "ядерный щит", которого, например, не было в Чернобыле. В Энергодаре есть семь энергоблоков, хранилища отработанного радиоактивного топлива, и оккупанты будут цепляться всеми способами, чтобы не выйти из Энергодара, потому что это рычаг шантажа", - объяснил он.



В настоящее время существует два пути деоккупации города, считает чиновник.

"Мы все же надеемся, что это будет дипломатический путь, и у нас не пострадает ни предприятие, ни город, и мы сможем запускать и восстанавливать водоснабжение, электричество, отопление, потому что там есть проблемы. Другой путь – военный. Относительно этого мы видим, что пока нет каких-то сдвигов на линии фронта, несмотря на активные и удачные для украинских военных бои", - подчеркнул чиновник.

По его словам, освободить населенный пункт именно военным путем пока невозможно, ведь в регионе нарушена логистика.