Мэр Черкасс извинился перед Зеленским за бойкот карантина

18:40 11 декабря Киев, Украина

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко принес извинения президенту Украины за бойкотирование карантина и добавил, что нужно забыть о противостоянии между мэром и президентом.

Об этом политик сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду стоять бок о бок с патриотами, будут защищать нашу страну. Так что, господин президент, я хотел бы извиниться официально. И хотел сказать, что наша задача - совместно работать на Украину и так, как в исполнительном комитете мы должны отстаивать, в первую очередь интересы нашей страны", - отметил Бондаренко.

Также мэр Черкасс выразил надежду, что и противостояния в рамках городского совета тоже завершатся.