Мэр Черкасс извинился перед Зеленским за бойкот карантина
18:40 11 декабря Киев, Украина
Мэр Черкасс
Анатолий Бондаренко принес извинения президенту Украины за бойкотирование карантина
и добавил, что нужно забыть о противостоянии между мэром и президентом.
Об этом политик сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.
"Я горячий человек, но я искренний человек и я всегда буду стоять бок о бок с патриотами, будут защищать нашу страну. Так что, господин президент, я хотел бы извиниться официально. И хотел сказать, что наша задача - совместно работать на Украину и так, как в исполнительном комитете мы должны отстаивать, в первую очередь интересы нашей страны", - отметил Бондаренко.
Также мэр Черкасс выразил надежду, что и противостояния в рамках городского совета тоже завершатся.
"И обращаюсь еще раз к депутатам Черкасского городского совета с просьбой забыть обо всех распрях предвыборных, забыть о выборах. Сегодня надо объединиться и работать над решением всех проектов социально-экономического развития Черкасс. Есть пандемия коронавируса, нам нужно с холодной головой к этому относиться и спокойно жить, спокойно работать. И обязательно лечить жителей города. Сегодня есть плохие погодные условия... наши коммунальщики целую ночь работали, чтобы жителям города было спокойно двигаться по тротуарам и дорогам. Мы должны забыть обо всем сегодня", - подытожил Бондаренко.
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