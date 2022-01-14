Мендель меняет квалификацию

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель переходит на должность советника по международным коммуникациям.
Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Он уточнил, что Мендель временно продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.
"Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ", - сказал Подоляк.
Он добавил, что коммуникация Зеленского нуждается в существенном усилении.
Он уточнил, что Мендель временно продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.
"Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ", - сказал Подоляк.
Он добавил, что коммуникация Зеленского нуждается в существенном усилении.
Напомним, Зеленский назначил Мендель своим спикером 3 июня 2019 года. Она победила на конкурсе, в котором участвовали около четырех тысяч человек.
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