Мендель меняет квалификацию

15:48 30 Апрель Киев, Украина

Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



Он уточнил, что Мендель временно продолжает исполнять обязанности пресс-секретаря, пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.



"Принято решение об усилении конкретных коммуникационных направлений, в связи с чем Юлия Мендель сосредоточится на работе по взаимодействию с иностранными СМИ", - сказал Подоляк.



Он добавил, что коммуникация Зеленского нуждается в существенном усилении.

"Юлия Владимировна имеет отличные связи в этом секторе медийного сообщества и сможет быть эффективной в качестве советника по международным коммуникациям. Соответственно, позиция пресс-секретаря президента будет выделена в отдельный функционал, уточнена и заполнена", - добавил Подоляк.

Напомним, Зеленский назначил Мендель своим спикером 3 июня 2019 года. Она победила на конкурсе, в котором участвовали около четырех тысяч человек.